Il ritorno al campo ed al gol: l’emozione di Faouzi Ghoulam

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ritrova il terreno di gioco ed il gol. L’algerino è, al momento, in prova al Saint Etienne. Prima di giungere in Italia e giocare con la maglia azzurra per ben otto stagioni, costellate, purtroppo, da gravi infortuni, Ghoulam era cresciuto proprio nelle giovanili del Saint Etienne, squadra francese che attualmente milita nel campionato di Ligue 2. Il difensore ha espresso tutta la sua emozione per essere nuovamente sceso in campo con il club che l’ha cresciuto e per il gol realizzato su calcio di rigore. Le sue parole su Instagram: «Che piacere toccare un pallone… mi era mancato tanto, oltre alla vittoria alla fine».

Adesso bisognerà vedere se il periodo di prova si trasformerà in contratto di lavoro…