Il Napoli prova a pensare e costruire la mediana del futuro

Non si cambierà nulla, non si spezzerà alcuna alchimia, ma il mercato non si ferma mai, neanche in casa Napoli. Si guarda al futuro e, per esempio, come si legge sul Corriere dello Sport, un centrocampista oggetto di focus è Sucic, centrale del Salisburgo che ieri al Mondiale ha brindato con la Croazia alla conquista della semifinale (non è entrato con il Brasile). E ancora: in ottica prettamente futura si parla con l’Empoli di Tommaso Baldanzi, diciannove anni di talento sprigionato nella prima parte della stagione con il piglio del trequartista che sa anche sacrificarsi. Niente male. Se Zanoli chiederà di andare a giocare altrove, si affronterà il tema del terzino destro: il turco Ferdi Kadioglu del Fenerbahçe, 23 anni, è un’ipotesi. Dal Portogallo, intanto, lanciano anche il Napoli sulle tracce di una delle stelline del calcio lusitano: Antonio Silva, difensore centrale di 19 anni inseguito da mezza Europa.

