Il Napoli è scatenato sul tema rinnovi. Due sono in dirittura d’arrivo

In attesa di conoscere il futuro di Diego Demme, dove sul centrocampista tedesco c’è la Salernitana, ma il Napoli lo ritiene incedibile, si pensa al tema dei rinnovi dei contratti. Dopo le tre ufficialità di Meret, Zerbin e Anguissa, quest’ultimo prima della sfida interna contro l’Udinese, due sono in dirittura d’arrivo. Il più vicino all’annuncio è quello di Stanislav Lobotka, come riporta il Mattino, accordo fino al 2027 con opzione per il 2028 e dovrebbe arrivare l’ufficialità prima di Natale. Il secondo riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo, dove il discorso è ben avviato con il suo agente Mario Giuffredi. Ormai l’ex Empoli è un pilastro della squadra di Spalletti, ma anche dell’Italia del c.t. Mancini.

