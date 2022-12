Il fuorigioco semiautomatico è pronto ad approdare in Serie A, l’annuncio del presidente di Lega

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato una novità a partire dalla ripresa del campionato il 4 gennaio:

“Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come ai Mondiali, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa”.

L’annuncio di Casini, ospite a Casa Italia su Rai Italia, dove ha spiegato alcuni elementi del progetto di riforma della Serie A che verrà presentato il 15 dicembre.

Il presidente della Lega poi aggiunge: “Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale come Lega abbiamo il dovere di proporre riforme che attraversano tutti gli ambiti. Dal settore sportivo, per esempio migliorare il Var e i tempi effettivi, alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma.

Vorremmo investire sulle Youth Finals e concentrare in una sola settimana tutte le finali di campionato giovanile in uno stesso posto. Primavera e under, in modo da avere un unico grande evento. Anche l’aiuto alla Nazionale è dentro il pacchetto delle riforme con la valorizzazione dei giovani e la disponibilità per gli stage. In generale, un maggiore impiego di giovani attraverso le seconde squadre. E dalle prime gare del 2023 l’introduzione del fuorigioco semiautomatico, la limb-tracking technology per il tracciamento degli arti”.