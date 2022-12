Gazz. Sport – Nonostante la delusione “mondiale”, gli azzurri vogliono subito ritrovare la giusta carica

I Mondiali in Qatar non sono andati come speravano, anzi quasi tutti non hanno superato la fase a gironi ad eccezione della Polonia e la Sud Corea, anch’esse eliminate da Francia e Brasile. Si tratta di Zielinski che non ha nascosto il fatto che la nazionale non ha giocato in maniera spregiudicata, come il suo Napoli. Kim Minjae invece ha giocato, nonostante il dolore, ma non ha reso al meglio contro Neymar e compagni. Anche Anguissa con il Camerun, non è stato semplice, anche se le prestazioni sono state positive, ma la compagine africana ha avuto diversi problemi con la Federazione. Lozano ha giocato praticamente da solo, due gare su tre, con il c.t. Tata Martino che spesso ha giocato per evitare di subire la rete, ma come sempre generoso. Infine Olivera, forse assieme a Kim, il meno brillante, con l’Uruguay, però mai in palla nella fase a gironi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tutti e 5 pronti a tornare in pista, quanto prima, alcuni di loro già al rientro della squadra in Turchia, altri intorno al 20 Dicembre. Spalletti ha voglia di vederli in allenamento e dargli la carica giusta, ma certamente la delusione Mondiale non scalfirà la voglia dei 5 azzurri di ritornare subito in pista.

