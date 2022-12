G. Fedele: “Mondiale? Il mio cuore dice Argentina”

L’agente di calciatori Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Contro l’Antalyaspor il Napoli ha fatto una buona gara che è servita a Spalletti anche per fare qualche esperimento. Molti giovani hanno iniziato ad assaporare l’ambiente della prima squadra. La scelta di andare in ritiro in Turchia mi sembra felice, in vista del mese di gennaio che, calendario alla mano, sarà molto importante. Mondiale? Il cuore mi spingerebbe a rispondere Argentina»

