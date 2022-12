Euro avversario Napoli – Atalanta-Eintracht Francforte 5-7 (d.c.r.)

Ieri sera al Gewiss Stadium l’Atalanta ha affrontato per il Trofeo Bortolotti, l’Eintracht Francoforte. I prossimi euro avversari agli ottavi di Champions League, del Napoli, passa in svantaggio con la rete di Hojlund. I tedeschi però ribaltano tra la fine del primo tempo ed inizio ripresa con la doppietta dell’argentino Alario. Gli orobici ristabiliscono la parità, sempre con il classe 2003 ex Mitjiland Hojlund. Si va alla lotteria dei rigori dove risulta decisivo l’errore dal dischetto di Toloi e la rete per la squadra francofona dell’argentino Borrè.

ATALANTA-EINTRACHT 5-7 d.c.r.

(2-2 al termine dei regolamentari)

Reti: 15′ Lookman (A), 43′ e 48′ Alario (EF), 50′ Højlund (A).

Sequenza rigori: Pellegrini (EF) gol, Toloi (A) parato, Ndicka (EF) gol, Zapata (A) gol, Ebimbe (EF) gol, Éderson (A) gol, Alario (EF) gol, Scalvini (A) gol, Borré (EF) gol.

Atalanta: Musso (56′ Sportiello), Toloi, Palomino (56′ Okoli), Scalvini, Hateboer (78′ Zortea), Éderson, Malinovskyi (56′ Djimsiti), Ruggeri, Lookman (78′ Soppy), Boga (56′ Muriel), Højlund (56′ Zapata). A disposizione: Rossi, De Nipoti, Chiwisa, Tavanti, Palestra, Muhameti. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Eintracht Frankfurt: Ramaj, Touré (61′ Onguenè), Smolcic, Ndicka, Buta (61′ Chandler), Tuta (82′ Brauburger), Hasebe (46′ Loune), Lenz (61′ Pellegrini), Borré, Ebimbe, Alario. A disposizione: Grahl, Mladenovic, Baum. Allenatore: Oliver Glasner.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Assistenti: Sergio Ranghetti di Chiari e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

IV ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Note: ammoniti Toloi (A), Borré (EF), Zortea (A).

Fonte: atalanta.it