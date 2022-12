Esposito(TuttoSalernitana.com): “Demme? Il club vuole regalare questo colpo di lusso alla tifoseria”

Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana.com, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio, in merito all’interesse della Salernitana per Demme. “Interesse della Salernitana per Demme? “Il club vuole regalare questo colpo di lusso alla tifoseria, attualmente, però, resta un sogno. Il presidente Iervolino vuole consentire alla squadra di raggiungere la parte sinistra della classifica. Il Napoli lascerebbe partire il calciatore a determinate condizioni, i granata dovrebbero pagare l’intero ingaggio del ragazzo. Il problema riguarda la modalità della trattativa. Sondaggio per Nuytinck dell’Udinese, l’affare potrebbe andare in porto, anche perché è un giocatore gradito da mister Nicola. Anche Ceccherini è un obiettivo della Salernitana; uno dei due calciatori arriverà soltanto dopo la cessione di un difensore. Ad oggi, tuttavia, la situazione è in divenire. Per quanto concerne l’attacco, piace Djuric, ma il reparto dovrebbe essere sfoltito prima di essere rinforzato. Il maggior indiziato a lasciare il club è Bonazzoli, seguito da Verona e Monza. Sepe ha subito un infortunio, la Salernitana è interessata a Gollini per sostituirlo”.

