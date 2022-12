Demme-Napoli, si attende l’incontro, ma le parti hanno le idee chiare

L’incontro di Belek: De Sanctis ha salutato un po’ di vecchi amici, dai reduci della sua epoca a Spalletti, e poi s’è seduto con il collega. Sul tavolo, dicevamo, Demme: la Salernitana considera il centrocampista tedesco ideale nel piano dei rinforzi ma l’ostacolo di natura economica per il momento fa la differenza. La questione, comunque, non è chiusa: troppo presto, per carità. E tra l’altro decisiva sarà anche la volontà di Diego: il suo manager, Marco Busiello, ha spiegato di non aver ancora affrontato ufficialmente l’argomento con Giuntoli, ma nel contempo ha anche specificato le priorità del suo assistito: sposare un progetto tecnico e giocare con continuità. Cosa che nel Napoli, in virtù dell’egemonia di Lobotka in regia e della sua fondamentale importanza nei meccanismi del gioco, è diventata piuttosto complessa.

Fonte: CdS