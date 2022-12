Demme è nel mirino della Salernitana, ok, ma non solo

In questi giorni si parla molto del futuro di Diego Demme. Secondo alcuni l’ex Lipsia potrebbe salutare Napoli già a gennaio, visto il poco utilizzo nel centrocampo azzurro, secondo altri, il mediano difficilmente andrà via in una stagione che potrebbe essere bellissima per il club azzurro. Il calciatore è finito nel mirino della Salernitana che “sognano” il colpo, anche se l’ingaggio di Demme sembra davvero proibitivo. Bisogna ricordare, però, come scrive il Corriere dello Sport che non piace solo ai granata: “Napoli-Salernitana: è il derby di mercato in Turchia nel nome di Demme. Già: considerando il ruolo che Lobotka è stato capace di ritagliarsi, il collega è diventato uno dei profili più gettonati di questa fase di avvicinamento alla parentesi invernale degli affari del calcio: piace al Monza ma piace soprattutto ai granata”.

