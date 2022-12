Dalla Spagna – Silva, il classe 2003 su cui sono caduti gli occhi del Napoli, e non solo

Il Napoli è sempre alla ricerca di nuovi talenti da ingaggiare e fortificare la rosa a disposizione di mister Spalletti. Dalla Spagna arriva un nome molto caldo, quello di Antonio Silva, come scrive oggi ilmattino.it. “19 anni appena compiuti e già gli occhi dell’Europa su di lui. Antonio Silva è la nuova perla del calcio portoghese, un difensore roccioso e sgraziato che piace già alle big del continente. E tra queste, secondo A Bola, ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, che segue con interesse sempre i migliori prospetti in giro per il mondo e che potrebbe aver segnato anche il nome di Silva sul taccuino del mercato.. Il classe 2003 nato a Viseu l’ha scoperto il Benfica, e se lo tiene stretto: il contratto è già blindato con tanto di clausola rescissoria importante, ma le attenzioni arrivano dai più importanti club d’Europa. Ci sarebbero Real Madrid, Liverpool e Manchester United, tra le altre, a seguirlo con tanto interesse. Ecco perché trattenerlo a Lisbona potrebbe non essere cosa facile”.

Factory della Comunicazione