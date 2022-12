Avv. Marrucco: “Messi-Maradona? Il paragone non c’è, Diego era tutta un’altra dimensione”

L’avvocato Fulvio Marrucco ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera. “Messi-Maradona? Il paragone non c’è, Diego era tutta un’altra dimensione, ma Leo. La cresta di Hamsik? Ci teneva al punto che non indossava il casco e quindi non girava mai in scooter. Marek sarà dirigente del Napoli? E’ un’ipotesi possibile, anche se c’è da capire lo spazio per uno come lui, visto che nel Napoli per i dirigenti gli spazi sono stretti. Da team manager? Da accompagnatore? Forse sì, perchè vicino ai calciatori potrebbe rendere al meglio, essendo stato un capitano silenzioso, come Zola, Pirlo, uno di quelli che sanno farsi valere con uno sguardo”.

Factory della Comunicazione