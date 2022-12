Amir Rrahmani? Il piano del Napoli è riaverlo contro l’Inter

Amir Rrahmani torna in gruppo la prossima settimana alla ripresa degli allenamenti a Castelvolturno. Il difensore kosovaro in questi giorni ad Antalya sta svolgendo lavoro personalizzato sul campo. Il suo ritorno al centro della difesa è previsto per la gara del 4 gennaio contro l’Inter. Il centrale è stato affidabilissimo nei primi due mesi: sempre titolare in campionato e Champions League, eccezion fatta per la panchina contro il Lecce nel match pareggiato 1-1 al Maradona. Perfetta l’intesa con Kim. Rrahmani ha grande senso dell’anticipo, è forte di testa e mostra sempre grande abilità nell’impostazione della manovra dal basso. La sua disponibilità alla ripresa della stagione sarà fondamentale per le rotazioni difensive del tecnico toscano in considerazione dei tanti impegni degli azzurri, a cominciare da quelli di gennaio con cinque partite di campionato e una di coppa Italia al Maradona contro la Cremonese. Rrahmani è un punto fermo per il presente e il futuro, già da tempo sono stati avviati i contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e i suo agenti per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2024. Il Napoli è atteso da cinque mesi intensi, tanti gli impegni e per Spalletti sarà importantissimo avere a disposizione tutti gli elementi e Rrahmani è tra quelli che assicurano sempre grande continuità di rendimento.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino