[Video] E. Linari (dif. A.s. Roma): “Bisogna essere orgogliosi della partita giocata a Wolfsburg”

Ieri pomeriggio l’A.s. Roma ha affrontato per la fase gironi della Women Champions il Wolfsburg. La gara valevole per la quarta giornata è stata vinta dalle tedesche per 4-2. Le giallorosse però escono con più certezze, come detto da mister A. Spugna e il difensore Elena Linari.

A. Spugna (coach A.s. Roma): “Orgoglioso assolutamente sì. Abbiamo fatto la partita che dovevamo. In questi match quando commetti qualche piccolo errore, alcune giocatrici non ti perdonano. Forse il risultato non è così giusto, abbiamo fatto una partita di grande coraggio, mettendo in campo tutte le nostre armi, ma ci sta. Dobbiamo portarci dietro sempre più consapevolezza”.

📽️ @ElenaLinari: "Credo che bisogna essere orgogliosi di questa squadra e andare avanti in questa direzione" #UWCL #ASRomaFemminile pic.twitter.com/A1XQX3ab2v — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) December 9, 2022

Fonte: twitter as Roma femminile