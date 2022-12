Varriale (Rai): “Spalletti allenatore moderno, il suo calcio è innovativo. Sul caso Juve…”

Enrico Varriale, giornalista, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato del Napoli di Spalletti e dell’inchiesta Juventus.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho visto un Napoli già di buon livello in Turchia, con giovani ed esperimenti interessanti. Spalletti, e la sua capacità di rinnovarsi e innovare, è il valore aggiunto di questa squadra, propone un calcio moderno e in evoluzione. Sta facendo un lavoro incredibile, è nella sua piena maturità e ha plasmato a suo piacimento questo Napoli. Certo, ci sono i meriti dei calciatori e non sono neanche pochi.

Differenze Allegri-Spalletti? Non credo che Allegri non sia aggiornato, è un professionista importante e a quei livelli tutti sanno tutto. Le caratteristiche dei due sono diverse: lo juventino è più un gestore di uomini, un gioco scintillante lo ha espresso solo con il Cagliari, poi non me ne ricordo altri nelle squadre che ha poi allenato.

Il caso-Juve? Ho apprezzato le parole del Ministro Abodi, è ora di assumersi delle responsabilità e fare chiarezza: al di là di come andrà a finire questa vicenda, e saranno i giudici a stabilirlo, credo che sia urgente essere trasparenti, ne va della credibilità del calcio. I ragazzi si allontanano da questo sport se non c’è chiarezza e se si continua a mettere la testa sotto la sabbia dinanzi ai problemi o a gli scandali”.