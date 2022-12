Valcareggi, ag.: “Com’è bravo Kvaratskhelia!”

Furio Valcareggi, agente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “I Mondiali? L’Italia manca molto, è una cosa grave ed è clamoroso. Spero che il Napoli possa vincere lo scudetto. Com’è bravo Kvaratskhelia. Non ho interessi a Napoli, ho solo tanta simpatia per l’allenatore. Mi convince molto il Brasile perché giocano bene in 7/8/9 calciatori, mentre nell’Argentina in 4. Quando ti chiedono se sia più bravo Messi o Ronaldo prevale la simpatia. Chi vince lo scudetto? Il Napoli, non sono ruffiano. Se continua come ha finito lo vince perché l’allenatore è determinante. C’è stata una pausa, mal gradita, ma una pausa. Il Brasile è favorito per la vittoria del Mondiale, ho sempre avuto una simpatia per questa squadra. Vinca il migliore, ora i migliori sono loro”.

Factory della Comunicazione