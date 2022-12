Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Winter Football Series by Regnum, in vista della seconda ed ultima amichevole in Turchia contro il Crystal Palace, domenica ore 16,00. La squadra svolto l’allenamento in palestra, mentre il gruppo dei portieri ha svolto lavoro tecnico in campo.

Sirigu ha svolto allenamento a parte.

Oggi pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti.

Fonte: sscnapoli.it