Spalletti e il modulo che ha portato il Napoli ai vertici in Italia e in Europa

Il Napoli di inizio stagione, ovvero fino a Novembre, ha davvero stupito tutti. Dominio in Italia e primo nel girone Champions, dopo un’estate piena di polemiche e critiche per una squadra completamente rifondata. Il merito va al d.s. Giuntoli nell’aver trovato giocatori davvero adatti al modulo di mister Spalletti e appunto il tecnico di Certaldo. Come riporta il CdS, il modulo 4-3-3 ha portato risultati eccellenti. Soprattutto il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski che hanno portato fisicità, qualità e inserimenti in area di rigore. L’attacco con Politano/Lozano, Osimhen e Kvaratskelia. Quand’è mancato il nigeriano Raspadori e Simeone hanno svolto al meglio il loro compito, tra gol e aiuto verso i compagni di squadra. In Turchia si stanno provando nuove soluzioni in vista della ripresa del campionato, per confermare quanto visto fino ad ora e smentire chi vuole un calo del Napoli.

La Redazione