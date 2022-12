SERIE B – Palermo-Como 0-0, Ambrosino entra e sfiora il gol nel finale

Ieri sera allo stadio “R. Barbera” si è giocata la sfida tra il Palermo e il Como. I rosanero colgono il palo con Segre di testa, mentre per gli ospiti i più pericolosi sono Cerri e Cutrone, ma trovano sulla loro strada un attento Pigliacelli. Nella ripresa la sfida resta in totale equilibrio, il tecnico del Como Moreno Longo schiera in campo, tra gli altri, il classe 2003 di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Il suo ingresso stava per portare il suo marchio, ma il portiere del Palermo sventa la possibile marcatura. Ora per i lombardi domenica ci sarà il match casalingo contro la Reggina.

PALERMO – COMO 0-0

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Nedelgearu, Bettella; Di Mariano (dal 31’st Soleri), Segre (dal 20’st Broh), Gomes (dal 39’st Stulac), Damiani (dal 20’st Valente), Sala; Vido (dal 20’st Saric), Brunori. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Devetak. All. Corini.

COMO: Vigorito; Vignali, Odenthal, Binks Cagnano (dal 41’st Ioannou); Da Riva (dal 31’st Faragò), Bellemo, Arrigoni; Cutrone (dal 30’st Blanco), Cerri (dal 41’st Gabrielloni), Mancuso (dal 36’st Ambrosino). A disposizione: Ghidotti, Bolchini, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri. All. Longo.

Fonte: comofootball.com