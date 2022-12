SERIE A FEMMINILE – Tutto pronto per il big-match A.s. Roma-Juventus

È tutto pronto per la terza sfida stagionale tra Roma e Juventus, le squadre che hanno dominato gli ultimi anni del calcio femminile italiano e che stanno dando lustro al movimento anche in Europa. Le giallorosse cercano la prima vittoria in campionato contro la Vecchia Signora e sognano la fuga. Ma le campionesse d’Italia non mollano e cercheranno di vendicare la sconfitta subita poco più di un mese fa in Supercoppa per dare continuità al prezioso successo ottenuto nel derby d’Italia e proseguire così l’inseguimento alle capitoline, staccate al momento di 6 punti. I ko subiti in settimana nelle trasferte di Champions League non hanno minato l’entusiasmo delle regine della Serie A TIM, che prima di lanciare l’assalto ai quarti di finale della massima competizione europea sono pronte a regalare spettacolo nello scontro diretto che andrà in scena domenica alle 14.30 allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma (diretta tv su TimVision e La7), che per l’occasione farà registrare il tutto esaurito. La formazione allenata da Spugna per incrementare il vantaggio sulle inseguitrici andrà a caccia della nona vittoria di fila, puntando sulla forza della propria difesa, la migliore del campionato con soli tre gol subiti, e sullo stato di forma di Giacinti, che dopo aver segnato alla Juve con le maglie di Milan e Fiorentina proverà a fare altrettanto anche in giallorosso. L’undici di Montemurro vuole invece lanciare un messaggio alla capolista, e arriverà a Roma con l’obiettivo di imporsi per l’ottava volta contro Bartoli e compagne (per le statistiche Opta clicca qui). Viste le premesse, lo spettacolo è garantito. La 12a giornata si aprirà con i match delle tre squadre che vorranno approfittare dello scontro diretto per avvicinarsi alla vetta. Da una parte la Fiorentina, attesa dalla trasferta contro il Parma, dall’altra le due milanesi, con l’Inter impegnato sul campo del Pomigliano e il Milan su quello del Sassuolo, reduce da 5 risultati utili consecutivi. Prima di concentrarsi sul big match di Roma, domenica alle 12.30 i riflettori saranno puntati su Sampdoria-Como, che vedrà lo storico debutto delle blucerchiate allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, pronto ad ospitare la prima partita della Serie A Femminile.

Il programma della 12° giornata

Sabato 10 dicembre – ore 12.30

Pomigliano-Inter (diretta su TimVision)

Stadio Comunale – Palma Campania (NA)

Sabato 10 dicembre – ore 14.30

Parma-Fiorentina (diretta su TimVision)

Stadio Ennio Tardini – Parma

Sassuolo-Milan (diretta su TimVision)

Stadio Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Domenica 11 dicembre – ore 12.30

Sampdoria-Como Women (diretta su TimVision)

Stadio Luigi Ferraris – Genoa

Domenica 11 dicembre – ore 14.30

Roma-Juventus (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Stadio Tre Fontane – Roma

Classifica serie A femminile CLICCA QUI

Fonte: figc.it