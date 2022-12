Report allenamento Antalya: lavoro “diverso” per quattro

Report allenamento – Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Piacevole visita oggi al Regnum Carya: il console d’Italia ad Izmir Valerio Giorgio ha incontrato gli azzurri.

Factory della Comunicazione

Dal sito ufficiale della SSCN