Padovan: “Il Napoli sarà la stessa cosa della prima parte di stagione”

Il giornalista Giancarlo Padovan, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Radio Goal. “Questo è un campionato che riparte, Spalletti sa partire benissimo ed il Napoli partirà fresco come se avesse fatto una preparazione. Il Napoli sarà la stessa cosa della prima parte di stagione secondo me. Questa pausa non mette tutti nelle stesse condizioni. Il Napoli non si farà sorprendere come non si è fatto sorprendere nelle prime partite. Chi ha vinto lo scudetto di recente può avere l’esperienza, ma il Napoli ha entusiasmo, consapevolezza della propria forza e sicurezza. Non credo che chi ha vinto di recente possa essere abituato più del Napoli e anche se lo fosse, si trova 8 punti dietro. Anche qualora il Napoli dovesse avere un inciampo, ha un grande vantaggio e non deve temere niente”.

