Ore 20,00 Qatar: Olanda/Argentina: match per ricordare Crujif e Maradona. Possibili formazioni

Messi è il faro dell’Argentina, presenza a tutto campo, accelerazioni improvvise negli ultimi venti metri, assist e gol: Leo è a quota 3 e ha segnato in 3 partite su 4. Alvarez il punto di riferimento più avanzato, due le sue reti messe a segno. L’Olanda di Van Gaal contro gli Usa negli ottavi di finale ha dato una prova di forza vincendo con grande autorevolezza: De Jong è l’uomo chiave, quello che fa girare la squadra, Dumfries il pendolino di fascia che va su e giù mille volte. Nell’ultimo match si è sbloccato il centravanti Depay con il primo gol in questi Mondiali in Qatar, Gakpo con 3 reti è il bomber degli Orange. La Seleccion dopo il ko bruciante all’esordio con l’Arabia Saudita ha ritrovato le sue certezze. E’ una partita speciale, visto che sarebbe stata anche quella tra i grandi numeri 10 della storia, Cruijf per l’Olanda e Maradona per l’Argentina.

