MONDIALI QATAR – Croazia-Brasile 4-2 (d.c.r.), Neymar raggiunge Pelè, ma in semifinale ci vanno i ragazzi di Dalic

Questo pomeriggio si è giocato il primo quarto di finale dei Mondiali in Qatar tra la Croazia e il Brasile. Nel primo tempo c’è poco da segnalare se si esclude la punizione di Neymar deviata, bloccata da Livakovic. Nella ripresa il portiere croato si oppone sul tocco da pochi passi del compagno Gvardiol e due volte su Neymar. Si va ai supplementari, la squadra di Dalic ha l’occasione per passare in vantaggio, ma Brozovic da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. Il Brasile poi passa in vantaggio, assist di Thiago Silva, Neymar scarta Livakovic e segna a porta vuota, dove raggiunge con 77 reti Pelè. Nel secondo tempo supplementare arriva il pari della Croazia, cross di Orsic e tiro a giro di Petkovic, con leggera deviazione di Marquinos. Si va ai calci di rigore, Livakovic para il rigore di Rodrygo e poi il palo di Marquinos, mentre il penalty decisivo per i croati è di Orsic. Ora la squadra di Dalic attenderà la vincente tra Argentina e Olanda.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (5′ 2ts Budimir); Kovacic (1′ 2°ts Majer), Brozovic (9′ 2ts Orsic); Pasalic (17′ st Vlasic), Modric, Perisic; Kramaric (17′ st Petkovic). A disp.: Grbic, Ivusic, Erlic, Barisic, Livaja, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. All.: Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao (1′ 2ts Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetà (1′ 2ts Fred), Vinicius (19′ st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11′ st Antony), Richarlison (39′ st Pedro). A disp.: Ederson, Weverton, Dani Alves, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Bremer, Martinelli. All.: Tite

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 16′ 1°ts Neymar (B), 12′ 2°ts Petkovic (C)

Ammoniti: Danilo (B), Brozovic (C), Casemiro (B), Marquinhos (B), Petkovic (C)

Rigori: Vlasic (C) gol, Rodrygo (B) parato, Majer (C) gol, Casemiro (B) gol, Modric (C) gol, Pedro (B) gol, Orsic (C) gol, Marquinhos (B) palo