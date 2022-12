MONDIALE QATAR – Croazia-Brasile, formazioni ufficiali. Neymar contro la fisicità della squadra di Dalic

Da questo pomeriggio inizieranno ufficialmente i quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Le prime a scendere in campo saranno la Croazia e il Brasile. Per i padroni di casa in avanti spazio e Pasalic, Kramaric e Perisic. Per i verdeoro invece tutto su Neymar e la forza fisica di Richarlisson. La vincente affronterà una tra Argentina e Olanda che si giocherà stasera alle ore 20,00.

Formazioni ufficiali

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Commissario tenico: Zlatko Dalić.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Commissario tecnico: Tite.

