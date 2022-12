MERCATO – Kvara e Osimhen, il Napoli è diviso tra ingaggio e sirene inglesi

Il Napoli sa perfettamente, come negli anni passati, che ha in rosa calciatori di alto valore e cercherà, con la politica del presidente De Laurentiis, di accontentare più giocatori possibili. Ad esempio, come riporta il Mattino, c’è Kvaratskelia, arrivato in città nello scetticismo generale, visto che ha preso il posto di capitan Insigne, che vorrebbe discutere dell’ingaggio. Non è un mistero che il d.s. Giuntoli parlò di un adeguamento a tempo debito, senza alcuna fretta, mentre i procuratori del georgiano vorrebbero trovare il tempo per discuterne. Attualmente l’ex Dinamo Batumi guadagna 1,3 milione, la sensazione è che con l’intermediario Zaccardo, il d.s. Giuntoli, il vice presidente Edo De Laurentiis e gli agenti di Kvara l’intesa si troverà. Per Osimhen invece ci sarà in estate un’asta selvaggia per arrivare al calciatore nigeriano. Il Manchester United ha risparmiato 60 milioni dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo. Il ragazzo del resto è un girovago e vorrebbe dopo Belgio, Germania, Francia e Italia, visitare un’altra Nazione calcistica, ma al prezzo adeguato.

