Lobotka e Simeone le certezze. Su Zielinski il Napoli ha le idee chiare

In casa Napoli si pensa a chiudere al meglio con le amichevoli contro Crystal Palace e il Villarreal, forse ce en sarà un’altra, prima del rompete le righe. Al tempo stesso il mercato impazza, ma soprattutto i rinnovi sono un tema che tiene le antenne dritte in casa partenopea. Le pagine odierne de “Il Mattino” aggiornano sulle questioni di Lobotka e Simeone. Il centrocampista slovacco, ieri ha svolto l’allenamento in piscina, per scaricare le tossine post Antalyaspor, è tutto fatto per il rinnovo. Accordo fino al 2027 con opzione per il 2028, ingaggio che si avvicina ai 3 milioni. Manca solo il twitter presidenziale che dovrebbe arrivare prima delle festività natalizie. E’ quasi certo il riscatto per Simeone, mentre per Zielinski la situazione è molto semplice. Il Napoli abbasserà il tetto ingaggi, come fatto l’estate scorsa, per tenere i conti a posto, perciò se il polacco vorrà restare dovrà scendere sugli oltre 4 milioni che guadagna per arrivare alla firma del rinnovo. Nei prossimi mesi si capiranno le intenzioni, ma il club partenopeo e il d.s. Giuntoli ad oggi non hanno fretta.

