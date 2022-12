L’ex Montefusco: “Raspadori più utile a gara in corso, ma è un giocatore con grandissime qualità”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre condotto da Gianluca Gifuni, e ha parlato di Giacomo Raspadori.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Ieri (Ndr mercoledì) ho visto un Napoli che ha fatto “quello doveva fare”. Cioè una squadra che ha ripreso il ritmo dopo un paio di settimane di riposo. E ieri questo ha fatto il Napoli; il primo tempo ha dormicchiato un po’ meglio perché c’erano più titolari, nel secondo tempo sembrava una banda. Un Napoli che giocava a tre in difesa, con Spalletti che ha parlato di un tentativo quando poi di quei tre schierati non gioca nessuno. Ripreso il ritmo e con i titolari in campo, il Napoli sarà sicuramente un’altra squadra rispetto a ieri.

E ho pensato che, in questo momento, se fai la squadra che andrà in campo Raspadori è uno di quelli che giocherà sempre ma solo subentrando e mai dall’inizio. Raspadori è una seconda punta e rende molto di più quando c’è un punto di riferimento davanti. Poi che sia un giocatore importante e con grandissime qualità non si discute neanche. Raspadori lo vedo anche in un centrocampo a tre ma la squadra farebbe sempre fatica, rischiando di perdere l’equilibrio”.