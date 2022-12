I Quartieri Spagnoli si vestono a festa con lo “sfondo” di Maradona

Arrivano visitatori da tutto il mondo ai Quartieri Spagnoli di Napoli per far visita al più famoso dei murales dedicato a Diego Armando Maradona, e per Natale queste strade della città si vestono a festa, come scrive oggi Il Mattino. “Un lungo percorso luminoso che, dall’incrocio con via Toledo, arriva in cima fino all’attrazione turistica più famosa della zona con l’immagine che su una parete raffigura Diego Armando Maradona. Da ieri sera i Quartieri Spagnoli si sono vestiti a festa con luci, suoni e colori in tutta via Emanuele De Deo, dove visitatori da tutto il mondo arrivano per ammirare il murale del campione argentino. Promotori dell’iniziativa Accendi le luci del tuo quartiere i commercianti e i ristoratori della neonata sezione Aicast Quartieri Spagnoli. Ad inaugurare le luminarie è stato il presidente nazionale dell’Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo Antonino Della Notte, insieme ai tanti esercenti, residenti e turisti che hanno affollato i vicoli a ridosso di via Toledo nel giorno dell’Immacolata”.

Factory della Comunicazione

Selfie, drink e tammorre hanno inaugurato il Natale di via Emanuele De Deo, strada nota in tutto il mondo grazie alla presenza dell’opera di street art che riproduce una gigantografia del Pibe de oro. Un’attrazione che fino ad oggi ha accompagnato la rinascita di questa parte dei Quartieri Spagnoli, grazie alla caparbietà dei tanti esercenti e ristoratori. Da qui è nata l’idea di fondare una sezione locale dell’Aicast, per costruire un progetto volto allo sviluppo turistico, commerciale e culturale dell’area. Non solo per il famoso murale di Maradona. La manifestazione è stata fortemente voluta dall’Accademia Etnostorica Angelo Calabrese, diretta da Biagio Esposito (che è anche direttore del gruppo La Tamorra di Somma Vesuviana), nell’ambito del Natale 2022, in collaborazione con i commercianti dei Quartieri Spagnoli e dell’Associazione Aicast che hanno organizzato l’evento che ha previsto l’accensione delle luminarie in via De Deo fino al murale di Maradona, con lo spettacolo popolare tradizionale della Tammurriata del gruppo La Tammorra con Pino Jove, i maestri cantori e della danza popolare