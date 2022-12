Gasport – “Giacomino nazionale, il napoletano Raspadori tuttofare e sempre decisivo”

Il Giacomino nazionale si è preso di prepotenza la 9 azzurra. L’unico problema di Raspadori, quando la maglia assume un diverso tono di colore, è che la concorrenza è spietata. Nel Napoli che domina l’Italia (e per il momento pure l’Europa), c’è Osimhen che è una furia. Eppure Raspadori si è preso i suoi spazi: 4 gol in 5 partite di Champions quando il nigeriano era infortunato, una duttilità che gli permette di giocare anche all’ala, come successo quando l’assente era Kvaratskhelia. E poi ha Spalletti che è tecnico acuto: nell’amichevole di ieri, aperta proprio da un Raspa-gol, ha impiegato il giovane azzurro da mezzala, alzandosi poi in fase di possesso. Nuove armi in vista del riavvio potenzialmente decisivo, con Inter alla prima post-sosta, Juventus alla terza e Roma alla quinta. Fonte: Gasport

