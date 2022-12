[Foto] Spalletti ha trovato in Ndombele un “jolly” alternativo

Ad Antalya, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha creato il suo “laboratorio”, dove sta provando nuove soluzioni tecnico-tattiche, per arrivare alla ripresa del campionato, con moduli alternativi. Contro l’Antalyaspor, ad esempio si è visto a partita in corso Ndombele e la risposta è stata affermativa. Dopo mesi di una condizione ritrovata, fisico anche asciutto, ha dato le risposte positive che il tecnico di Certaldo cercava. Più vicino alla porta, come in occasione della palla gol creata, ma anche l’assist per la rete di Raspadori. Senza contare anche la fase d’interdizione dove ha fatto importanti progressi. Sul modulo, come riporta il CdS, c’è anche il possibile 4-4-1-1, con il classe 2000 ex Sassuolo dietro ad Osimhen e gli esterni Kvaratskelia e Lozano o Politano a destra. Il tutto sempre basandosi sempre sull’avversario che si avrà di fronte, per un Napoli sempre più imprevedibile e con jolly alternativi.

