F. Santacroce, ex difensore azzurro: “Gennaio un mese cruciale, se parti bene…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli: “Il Napoli dovrà fare attenzione a tutte le altre che seguono. Mentalmente gennaio sarà cruciale: se parti bene, hai quella spinta in più che ti porta ancora più in alto e ti avvicina al sogno di quest’anno. Certo, per un calciatore può essere difficile riattaccare la spina nella maniera giusta, quindi non sarà semplice per il Napoli ripartire a gennaio. Sono fiducioso, però. Kim e il problema muscolare? Sono sicuro che il Napoli lo gestirà nel migliore dei modi, è un pezzo fondamentale dell’undici di Spalletti. Speriamo che rientri al 100%. Di Lorenzo centrale? Mai più, speriamo di non rivederlo lì per molto tempo. Non mi ha convinto contro l’Antalyaspor. Ha grandissimi qualità, ma da terzino. In quel ruolo è uno dei migliori in Europa, senza dubbio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo