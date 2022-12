Di Stasio: “De Laurentiis è una persona per bene ed è un valore aggiunto”

Franco Di Stasio, medico sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Abbiamo sempre dato credito ad Aurelio e, allo stato attuale, ce ne rendiamo ancora di più. De Laurentiis è una persona per bene ed è un valore aggiunto. Oggi esiste l’interdisciplinarità una cosa alla quale io credo moltissimo. Lo sport è cambiato tantissimo, ovviamente non c’è la diretta correlazione tra mal occlusione e sintomo: il sintomo si manifesta quando i compensi diventano più faticoso, siccome il calcio è sempre più performante, è uno sport di contatto, è importante valutare tutto. Perché il mal di schiena potrebbe associarsi ad una mal occlusione o parafunzione? I bruxisti sono coloro che durante la notte consumano i denti con delle conseguenze particolari sulla muscolatura, ma ad ogni movimento della mandibola corrisponde un adattamento del bacino per mantenere la postura da bipede. Questo equilibrio viene controllato da una serie di fattori, una di queste sono le articolazioni mandibolari. C’è una slide molto bella, che ho mostrato durante una convention sabato, con Pepe Reina che, rispetto al palo, ha un’inclinazione di 16°. Io come consulente ho tantissime squadre in tutta la squadra, ho lavorato anche col Napoli. Spalletti? Miglior allenatore italiano, per me. Potrebbe arrivare ad essere il migliore della storia del Napoli per il gioco che ci sta mostrando. Bisogna solo stare attenti alle trappole da qui fino a fine campionato. Dobbiamo tutelare la squadra, se vinciamo, lo facciamo tutti insieme”.

