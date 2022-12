D. Martinez, giornalista ESPN: “Merita sicuramente, per quanto ha dato finora”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, corrispondente per l’Italia di ESPN: “Nessun giocatore mi ha dato tante soddisfazioni da giornalista e da tifoso argentino come Diego. Leo, però, non l’ho mai intervistato e incrociato una parola con lui. Quindi per me, come emozione, nessuno potrà raggiungere Maradona. Come giocatore tuttavia credo che Messi gli sia già superiore: tutto il calcio e il mondo in generale tende a migliorarsi col tempo, per questo Leo gli è già un passo avanti, ma non potrà mai arrivare ad essere un’icona come è stato Diego. Simeone e il riscatto del Napoli? Assolutamente, lo merita. Per quello che ha dato finora è già parte fondante di questo Napoli che sorprende tutti. Chiunque entra fa la sua parte e il Cholito è uno di questi. Sarà, e spero, un giocatore del Napoli per tanti anni. Sta diventando importante anche dentro lo spogliatoio con le sue qualità umane”.

