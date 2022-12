Anche il Napoli rischia l’accusa di falso in bilancio: nel mirino l’operazione Osimhen

Non solo la Juventus nel mirino della giustizia per le plusvalenze fittizie, anche il Napoli, con l’affare Osimhen nell’occhio del ciclone: la Procura di Napoli ha iscritto il presidente De Laurentiis e altri quattromembri del consiglio di amministrazione nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio relativo al trasferimento del nigeriano al Napoli. Nell’affare rientravano Karnezis e tre giovani primavera, le cui valutazione erano già state oggetto di indagine da parte della procura federale con l’assoluzione in primo e secondo grado.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport