Allegri si affida a Pogba: il francese vuole rientrare nella sfida contro il Napoli

Pogba vuole esserci per il big match del 13 gennaio, quando al Maradona si affronteranno Napoli e Juventus in una sfida che potrebbe dire molto sul campionato di entrambe. Il francese spera di rientrare in gruppo progressivamente nelle prossime settimane così da essere il rinforzo aggiunto di Allegri per la seconda parte di campionato. Nessuno si sbilancia sulla sua situazione, anche perché non si vogliono correre rischi, ma Pogba vuole provare a tornare in campo entro il 13 gennaio contro la squadra a cui ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera. Non é da escludere che possa essere don osato già alla ripresa del campionato almeno per riassaporare l’atmosfera del calcio giocato.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport