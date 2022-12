WOMEN CHAMPIONS – Arsenal-Juventus 1-0, bianconere quasi fuori dalla competizione

Ieri sera all’Emirates Stadium si è giocata la quarta gara della fase a gironi della Women Champions tra l’Arsenal e la Juventus. Le bianconere vanno vicine al vantaggio con Girelli, ma il tiro è neutralizzato da Zinsesberg. La gara viene vinta dalle londinesi per 1-0, con il gol di Miedema, nella circostanza non perfetta l’uscita di Peyraud-Magnin. Le bianconere cercano una reazione, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio e sono le padroni di casa che sfiorano la seconda rete con Foord. A fine gara le parole di coach Montemurro. “Abbiamo disputato una buona partita, anche se ha vinto l’Arsenal: abbiamo creato occasioni sia nel primo che nel secondo tempo: probabilmente paghiamo una serie di errori, specie sulle loro ripartenze. Nella ripresa è mancata la capacità di finalizzare le situazioni che abbiamo creato. Dobbiamo vedere però tutto nella giusta prospettiva: per noi la Champions è ancora un cammino di crescita, questa sera alla fine l’Arsenal, che è fortissimo, si difendeva a 5: questo per noi deve essere un fattore positivo”.

Factory della Comunicazione

Arsenal – Juventus 1-0

Emirates Stadium, 5 Queensland Road, Halloway N77DF, Londra

Marcatori: Miedema 15’ pt (A)

Arsenal: Zinsberger, Wubben-Moy, Williamson (Cap, 16’ st Souza), Catley, Miedema, Maanum, Walti, Mccabe, Foord (46’ st Beattie), Blackstenius (34’ st Nobbs), Wienroither. A disposizione: Maritz, Marckese, Iwabuchi, Agyemang. Allenatore: Jonas Eidvall

Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai (Cap), Boattin, Pedersen (34’ st Gunnarsdottir), Caruso (20’ st Cantore), Grosso, Bonansea (1’st Cernoia), Girelli (43’ st Bonfantini), Beerensteyn. A disposizione: Aprile, Rosucci, Lundorf, Zamanian, Schatzer, Duljan, Forcinella. Allenatore: Joseph Montemurro

Arbitro: Martincic Ivana (CRO)

Assistenti: Karsic Sanja Rodak (CRO), Petravic Maja (CRO)

IV Ufficiale: Bolic Sabina (CRO)