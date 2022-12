Vince l’idea di Raspadori sulla trequarti: Jack a tutto campo

Raspadori, protagonista assoluto, grande prova e due gol di pregevole fattura. Una prestazione al top a tutto campo, gioca tanti palloni scegliendo sempre la soluzione giusta. Suo l’assist a Politano per la rete del raddoppio del Napoli, un sinistro dell’esterno azzurro che s’infila sul primo palo sorprendendo l’incerto portiere turco Uysal (15′ pt). Poi ancora l’ex attaccante del Sassuolo regala un altro numero ad effetto: controllo perfetto e tiro di sinistro immediato con il pallone che sbatte sul palo interno ma non entra. Non solo giocate offensive ma anche rientri difensivi efficaci: movimento continuo senza dare mai punti di riferimento agli avversari abbassandosi da trequartista a mezzala all’altezza del centrocampo. A fine gara i complimenti pubblici dell’ allenatore che ha messo in campo “l’idea di Raspadori sulla trequarti” e a cui Jack a dato ragione.

Fonte: il Mattino