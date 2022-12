[Video] WOMEN CHAMPIONS – Wolfsburg-A.s. Roma 4-2, calo nella riprese delle giallorosse

Questo pomeriggio l’A.s. Roma ha affrontato in Germania il Wolfsburg, per cercare conferme dopo il buon pareggio di Latina. Le padroni di casa sbloccano la gara con il colpo di testa da pochi passi di Pajor. L’ex campionesse della competizione raddoppiano con Jonsdottir. Le giallorosse accorciano le distanze con il tiro da centrocampo di Andressa. Ad inizio ripresa in due minuti le altre reti del Wolfsburg con Lattwein e ancora Pajor. Per l’A.s. Roma la seconda rete realizzata dalla norvegese Haug. Per la squadra di Spugna, ora la chance di vincere le restanti gare contro Slavia Praga e Sturm Graz per passare matematicamente la fase a gironi.

Factory della Comunicazione

Gol all'andata e al ritorno ⚽⚽

Pajor incubo della Roma 🟡🔴

Tedesche in vantaggio 🇩🇪 Segui tutta la UEFA Women's Champions League LIVE su #DAZN e sul canale YouTube DAZN #UWCL 📲 pic.twitter.com/GQ02YDGwxk — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 8, 2022

Andressa da casa sua 😱

Dopo il raddoppio di Jonsdottir, la Roma accorcia 🟡🔴

Le giallorosse non mollano: 2-1 all'intervallo 💪🏻 Segui tutta la UEFA Women's Champions League LIVE su DAZN e sul canale YouTube DAZN UWCL 📲 pic.twitter.com/mseasdjdsA — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 8, 2022

WOLFSBURG-ROMA 4-2 (24′, 53′ Pajor, 40′ Jonsdottir, 42′ Andressa, 52′ Lattwein, 76′ Haug)

WOLFSBURG (4-2-3-1): Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf (63′ Hegering), Lattwein; Huth, Roord (12′ Jonsdottir), Popp (63′ Wassmuth); Pajor (63′ Brand). A disp.: Weiss, Bremer, Starke, Demann, Wolter, Blomqvist, Wedemeyer All. Tommy Stroot

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi (75′ Ciccotti), Giugliano; Glionna, Andressa (74′ Lazaro), Haavi (63′ Serturini); Giacinti (63′ Haug) A disp.: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Kajzba, Kramzar, Ferrara, Bergersen All. Alessandro Spugna

Arbitro: Rebecca Welch (ENG)

Assistenti: Franca Overtoom (NED) – Emily Carney (ENG)

Quarto Ufficiale: Abigail Marriott (ENG)

Ammonizioni: Oberdorf (WOB), Popp (WOB), Andressa (ROM)

Fonte: vocegiallorossa.it