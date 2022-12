Spalletti si fa sentire in campo, in conferenza stampa e aggiorna sul bollettino medico

Gli allenatori sono incontentabili, per natura, e Spalletti l’ha sottolineato con qualche strigliata in campo e pure in sala stampa: «Il campo era difficile, in alcune zone più morbido, altre più duro, quindi i giocatori tecnici potevano andare in difficoltà. Ma non mi è piaciuto che in alcuni momenti non abbiamo pressato alto».

Factory della Comunicazione

Suggerimenti per la prossima, con il Crystal Palace, da sfruttare rigorosamente per allenare anche la testa: «Vedevo solo tentativi singoli o al massimo di 2-3 giocatori insieme, quindi non siamo stati continui come squadra e contro squadre forti possiamo pagare qualcosa se iniziamo a giocare così».

Però; e però c’è qualcosa ch’è rimasta di un 3-2 sempre sotto controllo: «Mi è piaciuta la solita velocità di gioco che ormai il Napoli ha fatto proprio con impulsi continui di palleggio».

E gli è piaciuto il bollettino medico, anche quello: «Juan Jesus ha solo un affaticamento, l’ho lasciato fuori per precauzione e tornerà subito ad allenarsi. I giocatori che stanno tornando dal Mondiale stanno tutti bene e sono tutti felicemente in vacanza in questo momento».

Fonte: Cds