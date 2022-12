Sky Sport – La Salernitana insiste per Demme

Il mercato del Napoli dovrebbe essere pressocchè minimo , data la rosa importante a disposizione di Spalletti. Uno degli elementi che però potrebbe lasciare la maglia azzurra è il centrocampista Diego Demme, come riporta oggi ilmattino.it.

Napoli che ha da poco festeggiato il compleanno e che per regalo vorrebbe trovare anche sotto l’albero un pizzico di continuità in più rispetto a quanto avuto nella prima parte di stagione. Proprio per questo il mercato continua a essere attrattivo per l’italo-tedesco su cui si sono già mossi diversi club. Resta ancora in bilico il futuro di Diego Demme , il classe 1991 delche ha da poco festeggiato il compleanno e che per regalo vorrebbe trovare anche sotto l’albero un pizzico di continuità in più rispetto a quanto avuto nella prima parte di stagione. Proprio per questo il mercato continua a essere attrattivo per l’italo-tedesco su cui si sono già mossi diversi club.