SERIE B RISULTATI – Al Frosinone lo scontro diretto di Reggio Calabria. Primo successo per Gilardino

Il giorno della festa dell’Immacolata scende in campo la serie B e c’era grande attesa per la sfida Reggina-Frosinone. Netto successo degli ospiti per 0-3, dove va in gol ancora Roberto Insigne. Arriva il primo successo per Gilardino sulla panchina del Genoa contro il Sud Tirol che perde l’imbattibilità dopo oltre due mesi. Colpo esterno anche del Bari che vince sul campo del Cittadella. Pari di rimonta del Venezia 2-2 a Modena. Ecco tutti i risultati.

Risultati serie B

Parma-Benevento 0-1

Cittadella-Bari 0-3

Cosenza-Brescia 1-1

Genoa-Sud Tirol 2-0

Perugia-Spal 0-0

Modena-Venezia 2-2

Reggina-Frosinone 0-3