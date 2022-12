SERIE B – Parma-Benevento 0-1, i Cannavaro vincono la sfida degli ex

Questa mattina all’E. Tardini si è giocata la sfida tra il Parma e il Benevento, dove Fabio e Paolo Cannavaro erano i grandi ex della partita. A vincere sono stati i sanniti per 0-1, decide la rete di Forte. Determinante anche il portiere dei campani Paleari che neutralizza il rigore di Vaszquez. Successo per i giallorossi che si confermano in trasferta più compatti, ora ci sarà da sfatare il tabù Vigorito. Fabio Pecchia invece non conferma la gara di Cagliari ed è un passo indietro anche come prestazione.

Factory della Comunicazione

GIA’ GIOCATE

Ternana-Cagliari 1-0

8′ [rig.] Falletti (T)

Marcatori: 20′ Forte (B)

PARMA

Chichizola; Osorio, Vazquez, Bernabè, Oosterwolde, Hainaut (85′ Sohm), Juric (46′ Bonny), Mihaila (25′ Tutino), Valenti, Inglese (46′ Benedyczak), Man (74’Estevez).

A disp.: Santurro, Corvi, Ballogh, Camara, Coulibaly, Circati, Zagaritis.

All. Fabio Pecchia

BENEVENTO

Paleari; Letizia (44′ El Kaouakibi), Masciangelo (84′ Foulon), Karic, Tello (57′ Koutsoupias), Farias (84′ Pastina), Glik, Improta (57′ Acampora), Schiattarella, Forte, Capellini.

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Thiam Pape, Viviani, Nwankwo, Basit.

All. Fabio Cannavaro

Ammoniti: Valenti (P), Bonny (P), Vazquez (P), Karic (B), Koutsoupias (B) Pastina (B).

Espulsi: El Kaouakibi (B).

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Assistenti: Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1.

Quarto Ufficiale: Andrea Colombo di Como.

Var e Avar: Antonio Di Martino di Teramo e Giacomo Paganessi di Bergamo.

Fonte: beneventacalcio.club