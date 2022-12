Semplici, all.: “Per il Napoli il mese di gennaio sarà molto importante”

Leonardo Semplici, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “La pausa invernale utile per Spalletti? Chissà, magari in futuro potrebbe essere presa in considerazione ma per ora non credo sia un vantaggio. Per la verità quest’anno, con il Mondiale, tutte le squadre hanno usufruito di un periodo di stop dopo aver giocato tantissime gare e in vista di una nuova cavalcata sino a giugno. Sarà un avvincente finale di campionato, per il Napoli il mese di gennaio sarà molto importante. Dovesse superarlo con un vantaggio ancora cospicuo sarebbe molto importante. Per gli azzurri il pericolo è quello di cullarsi sugli allori, ma c’è Spalletti che l’esperienza necessaria per scongiurarlo”.

Factory della Comunicazione