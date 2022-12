Sahin, grazie Spalletti: “È fondamentale per me. Il Napoli? Partita che ci farà crescere nel futuro”

«Il Napoli è una squadra di livello internazionale, è stata una grande partita perchè i miei giovani hanno sempre lottato su ogni pallone e francamente è stato un bel match» ha detto Nuri Sahin al termine del match fra l’Antalyaspor e il Napoli in Turchia. L’allenatore di casa ha ringraziato l’avversario: «L’incontro con Spalletti? Quando un allenatore di questo spessore vuole parlarti, sei felice perchè mi ha sempre supportato e mi ha detto che diventerò un grande allenatore. E quando parla uno come lui, sempre umile e pronto a darti consigli, è fondamentale per un allenatore giovane come me». «Com’è stato vedere il Napoli di Spalletti da vicino? Posso dire che abbiamo visto un sacco di cose da imparare, se fai errori contro gli azzurri li paghi: gira palla con velocità impressionante da destra a sinistra, è stato un test di valore e vedere il Napoli da vicino giocare veloce la palla in ogni zona del campo ci insegnerà tantissimo» ha concluso Sahin in conferenza.

Fonte: mattino.it