Qatar ingrato anche per Olivera. a fondo con l’Uruguay

Male Olivera che è andato a fondo proprio come la sua Uruguay. Mai raramente incisivo. Sopratutto all’esordio contro la Corea del Sud, quando avrebbe sui piedi il pallone giusto per accendere la miccia dì Nunez, ma serve al compagno di squadra un pallone troppo profondo. Non è che debba fare troppo in fase difensiva, ma in avanti non è mai incisivo. Sempre titolare, tre partite su tre, ma non lascia il segno. Almeno non prende parte alle scorribande finali dopo l’eliminazione choc, dove gli uruguagi mostrano la loro faccia da cattivi prendendosela con chiunque in campo. Compresi arbitri, assistenti e addetti vari alla Fifa. Probabilmente, abituati come siamo a vederlo brillare, chi ha colpito più di tutti – e in negativo – sono stati Kim e Anguissa.

