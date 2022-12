Plastino: “Quest’anno Spalletti sta facendo un’operazione psicologica importantissima”

Michele Plastino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Quest’anno Spalletti sta facendo, oltre che un lavoro tecnico-tattico, un’operazione psicologica importantissima e ritengo che sia fondamentale anche fare delle amichevoli importanti. Questo è un modo per tenere viva la squadra con la tensione, visto che a nessuno piace perdere. Quindi quest’anno scelte azzeccate da tutti i punti di vista. Tutti i giocatori di questo Napoli sono importanti. Chiaramente Kvara e Osimhen sono gli elementi di spicco perché sono legati al gol. Ma è una squadra che ha valori veramente eccezionali in qualsiasi posto. Forse il calciatore georgiano potrebbe essere più importante perché non solo fa il gol ma permette di segnare anche ad Osimhen. Secondo me a gennaio bisogna evitare anche solo una piccolissima ipotesi di destabilizzare l’ambiente, quindi non opererei sul mercato. Poi se trovi un fenomeno, che magari si integra, va bene. Ma il momento è talmente magico che per me non bisogna toccare nulla a gennaio”.

