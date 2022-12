Plastino, giorn.: “Simeone merita più spazio? Lo saprà bene Spalletti”

Michele Plastino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Simeone merita più spazio? Lo saprà bene Spalletti. Per me va bene così, poi magari se lo conquista il posto. Tra Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, pur essendo difficile fare una classifica, in questo momento al primo posto metterei Spalletti. Ora è l’allenatore più completo di tutti. Però sono tra gli ammiratori di Gattuso che, secondo me, ha avuto meno di quello che meritava. Gattuso deve ancora far vedere alcuni valori oltre la grinta e la tenacia: aveva anche delle intuizioni tattiche e non dimentichiamo che nel Napoli Rino ha dovuto gestire un momento molto complesso”.

