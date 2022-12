Padovan, giorn.: “Raspadori è un centravanti vero, per certi aspetti somiglia a Mertens”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Il Napoli è la dimostrazione che il gruppo fa la differenza. Abbiamo avuto troppi esempi in questo Mondiale in cui il singolo ha trascinato determinate squadre. Il Napoli è squadra sempre: sia quando ci sono i titolari che quando non ci sono. Penso che sarà l’anno di Spalletti secondo merito. La parte più grande l’avrà fatta Spalletti. Io all’inizio pensavo che il Napoli avesse una rosa buona ma non eccezionale e neanche tanto lunga. E invece il Napoli ha una rosa lunga, dei giocatori straordinari che sono arrivati e un allenatore che in un’occasione ha fatto tanti cambiamenti, ovvero contro il Lecce. È il grande artefice di questa storia che è appena cominciata. Però il suo segreto è quello di avere portato ad un livello alto tutti i giocatori non facendo sentire differenze quando gioca uno o l’altro. Raspadori è un giocatore funzionale al gioco di Spalletti e a tutti i ruoli che gli vengono richiesti. È un centravanti vero, per certi aspetti somiglia a Mertens”.

