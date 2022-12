Non rientra il “caso” Ronaldo: CR7 minaccia di lasciare la Nazionale

L’esclusione di Ronaldo dall’undici titolare contro la Svizzera ha suscitato enorme clamore: il ct lo aveva annunciato, visto che non gli era piaciuto l’atteggiamento di CR7 al momento della sostituzione con la Corea del Sud. Diversi media hanno riportato le indiscrezioni indicate dal quotidiano portoghese “Record” che confermerebbe un feroce faccia a faccia tra ct e giocatore nell’immediata post ufficializzazione dell’undici titolare anti Svizzera. Ronaldo avrebbe affrontato il ct, accusandolo di essersi ‘inchinato’ all’opinione pubblica, minacciando di non andare nemmeno in panchina e di lasciare la Nazionale. Dati ed eventi alla mano, ha avuto ancora però ragione Santos, ma il caso non risulta risolto. Infatti, il giorno dopo Cr7 non si è voluto allenare con i sostituti, restando in palestra con i titolari, dimostrando ancora una volta il proprio dissenso alle scelte del ct.

Factory della Comunicazione